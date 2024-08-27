體壇快訊：陳頌文取個人英乙首入球

吳英倫伍家朗李卓耀亮相韓羽正賽

韓國羽毛球公開賽今日開鑼，港將陳延澤將出戰男單資格賽，而吳英倫、伍家朗及李卓耀將於正賽亮相，3人分別於首圈鬥印尼隊的迪禾道約、法籍新星蘭尼亞及資格賽晉級球手；另一巴黎奧運代表盧善恩，則於女單首圈硬撼頭號種子、日籍好手山口茜。

港網公開賽設13項下月起報名

由香港中華游樂會舉辦的全港網球公開賽將於10月開鑼，賽會昨落實將於下月1日起接受公眾報名參賽，詳情可瀏覽http://www.crcopen.com。今屆賽事共設13個項目，包括首次增設45歲或以上男雙及40歲或以上女雙組別。

機員挫洛杉磯首奪美墨聯賽盃

美墨聯賽盃決賽昨演美職球會內訌，哥倫布機員憑哥倫比亞國腳前鋒祖安靴南迪斯於45及下半場補時兩分鐘各入1球，再於補時4分鐘助攻予羅素路維奠勝，以3：1擊敗有法國前國腳基奧特於57分鐘一度扳平的FC洛杉磯，首度封王。