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體育

體壇快訊：陳頌文取個人英乙首入球

【明報專訊】香港女子足球員陳頌文今夏從布力般流浪轉投英乙的菲爾德，她昨於聯賽作客列斯聯女子隊時續任正選，戰至14分鐘接應隊友傳送抽射破網，取得生涯首個英乙入球，這名19歲前鋒賽後更獲選為全場最佳球員，惟難阻菲爾德以1：3落敗，未能取得新季首勝。

吳英倫伍家朗李卓耀亮相韓羽正賽

韓國羽毛球公開賽今日開鑼，港將陳延澤將出戰男單資格賽，而吳英倫、伍家朗及李卓耀將於正賽亮相，3人分別於首圈鬥印尼隊的迪禾道約、法籍新星蘭尼亞及資格賽晉級球手；另一巴黎奧運代表盧善恩，則於女單首圈硬撼頭號種子、日籍好手山口茜。

港網公開賽設13項下月起報名

由香港中華游樂會舉辦的全港網球公開賽將於10月開鑼，賽會昨落實將於下月1日起接受公眾報名參賽，詳情可瀏覽http://www.crcopen.com。今屆賽事共設13個項目，包括首次增設45歲或以上男雙及40歲或以上女雙組別。

機員挫洛杉磯首奪美墨聯賽盃

美墨聯賽盃決賽昨演美職球會內訌，哥倫布機員憑哥倫比亞國腳前鋒祖安靴南迪斯於45及下半場補時兩分鐘各入1球，再於補時4分鐘助攻予羅素路維奠勝，以3：1擊敗有法國前國腳基奧特於57分鐘一度扳平的FC洛杉磯，首度封王。

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