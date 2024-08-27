皇馬大破華拉度列新季首勝 安迪歷地標戰「士哥」

皇馬昨仗有祖迪比寧咸受傷缺陣及費蘭特文迪上輪領直紅被罰停賽，由小將艾達古拿及法蘭加西亞頂替正選，雙方上半場互交白卷。戰至50分鐘，皇馬中場費達歷高華維迪主射罰球入網打破僵局，後備兵巴謙戴亞斯在88分鐘挑射得手拉開比數後，另一後備登場兼演西甲「地標戰」的安迪歷在完場前補時建功，終贏3：0，惟另一新加盟的法籍球星基利安麥巴比則連續兩輪食白果。對於安迪歷成為皇馬在西甲史上最年輕入球的外籍球員，安察洛堤賽後盛讚對方具有很大潛力，「他很快展現出自己的實力，射門非常有力，他在狹小空間裏是非常危險的」。

另邊廂，馬德里體育會靠基沙文及馬高斯洛蘭迪分別貢獻入球及助攻各一下，主場以3：0擊敗基羅納，其中新加盟的英籍中場干拿加歷查以後備身分初亮相。

占士洛迪古斯免費投華歷簡奴

西甲周中「開快車」，昨落實鋒將域陀洛基外借貝迪斯的巴塞隆拿，將於明晨作客華歷簡奴，後者剛有哥倫比亞隊名將占士洛迪古斯免費加盟，闊別4年回歸西甲賽場；兩隊未開勝利之門的馬略卡及西維爾則於同日對壘。