艾歷臣病逝終年76歲 年初公布患胰臟癌 家中安詳離世

艾歷臣的兒女在聲明中表示：「我們的父親艾歷臣今（昨）早在家中安詳離世，他過去與病魔對抗了一段長時間，但現在已結束了。自從他年初對外公布病情後，世界各地的足壇友好為他帶來不少美好回憶，並可以享受的心態度過餘生，在此我們感激不盡。」而聲明中又希望外界可給予空間，讓他們可在安靜的環境下完成對方後事。

領拉素聲名鵲起 英軍史上首外籍主帥

艾歷臣在今年1月對外宣布已身患胰臟癌末期，並坦承自己或許未能撐過今年，而他在3月則獲其心愛球隊利物浦於一場慈善賽為其圓夢一場限定領軍。此外，Amazon Prime為他拍攝的紀錄片《Sven》剛於上周五推出，片中除了回顧艾歷臣的人生起跌，包括過往的風流史外，亦有他最後向外界的道別內容，「我過去活得也許太好了，需要為此付出代價。我想我們所有人都害怕生命終結的那一天，但你需要學會接受。我期望以後人們會說我是個積極的好人，一直在做好自己的一切……不必為我感到遺憾，微笑好了……感謝所有人所做的一切，教練、球員、球迷，全都太棒了……請好好地照顧自己，好好地生活下去」。

艾歷臣球員時代司職右閘，1973年掛靴，4年後展開教練生涯，曾執教16支球隊，最成功是在1997至2001年間帶領拉素在意甲、意大利盃和歐洲足協盃等封王。而他亦曾在2001至2006年執教英格蘭隊，成為「三獅」史上首名外籍主帥，其間分別出戰兩屆世界盃及1屆歐洲國家盃，惟同於8強止步。

利物浦主場娛賓 為下周雙紅會壯聲威

另外，利物浦昨於英超次輪憑翼鋒路易斯迪亞斯及穆罕默德沙拿各建一功，以2：0輕取賓福特，為下周日作客曼聯的「雙紅會」打下強心針。史諾成為近33年來首名利物浦新帥開季聯賽兩連捷，他賽後感鼓舞道：「獲得這麼好的開局必須非常努力，但今季我們還有很多事需要證明」。