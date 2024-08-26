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體育

梁子軒港壁賽首封王 新季盼打入世界前40

【明報專訊】香港壁球錦標賽昨假香港壁球中心煞科，梁子軒在男子組決賽直落3局挫黎卓楠首封王，港隊「一姐」何子樂則於女子組決賽贏李嘉兒，隔一年再奪后冠，兩人皆稱為本周展開的國際新賽季添信心。

2號種子的梁子軒在男子組決賽面對3/4號種子黎卓楠，梁初段曾落後4：8，但這名杭州亞運銅牌得主扭轉劣勢，戰至「刁時」以12：10拔頭籌。他隨後再贏兩局11：5，以直落3局勝出，首度於這項賽事封王。

對上3屆入決賽皆鎩羽而歸的梁子軒，對於今次奪冠難掩興奮，「其實我有點緊張，今（昨）仗入局較慢，初段也失節奏，但也提醒自己不能鬆懈，慢慢調整」。梁子軒下月將赴加拿大迎來新球季，他笑言這冠軍能增添信心，「這是對我的肯定和好開始，希望今季世界排名能打入前40」。

何子樂挫李嘉兒 隔一年再封后

至於女子組方面，頭號種子何子樂在女子組決賽以局數3：1（11：8、3：11、11：6、11：7）挫李嘉兒，報卻去年一敗之仇，重奪后冠。何子樂賽後表示次局被對手高吊球牽制，但在胞兄臨場指導下扭轉局勢，「嘉兒次局完全沒有失誤，我卻打得心急。到第3局調整節奏，保持耐性地打好每一球」。目前世界排名第23的她盼在新一季PSA賽事打入頭20。

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