體壇快訊：何允輝魏瑋恩膺風翼賽全國冠軍

王康怡世巡賽穿金戴銀

香港網球女將王康怡在江蘇出戰ITF女子世巡賽W35崑山站，前日先伙拍中華台北球手李亞芯在女雙決賽，直落兩盤擊敗由中國球手姚欣辛和中華台北球手李羽芸組成的兩岸拍檔，贏得個人今季第4項雙打冠軍。她昨轉戰女單決賽，則以盤數0：2不敵頭號種子國手施晗摘亞。

鄭欽文美網首擊鬥安森莫娃

美國網球公開賽正賽於今起上演，巴黎奧運網球女子單打金牌兼賽事7號種子，國家隊好手鄭欽文將於今晚對陣來自美國的安森莫娃，此役為二人生涯首次交手。男單方面，美將舒爾頓將對本季後退役的澳洲籍球手堤安姆。

諾利斯壓韋少荷蘭站掄元

世界一級方程式（F1）荷蘭站正賽昨由麥拿侖英籍車手諾利斯封王，得個人第2個分站冠軍，韋斯塔本及陸克萊分列亞季。諾利斯雖於發車階段遭主場作戰的「韋少」超越，但在18圈實現反超並終以逾22秒優勢奪冠。

威爾遜挫特林普揚威西安

首届西安格蘭披治桌球賽昨夜煞科，決賽上演英籍球手「內訌」。由應屆世界賽冠軍基倫威爾遜以局數10：8力克同胞特林普封王。此役兩人分別轟出兩桿「破百」，其中威爾遜更在第6局打出全場最高的135度。

拜仁德甲首戰險勝禾夫斯堡

由比利時籍主帥高柏尼帶領的拜仁慕尼黑昨迎德甲新季首擊，藉鋒將穆斯亞拿上半場先開紀錄領先1：0，惟下半場被主隊中場路夫路馬查連下兩城落後1：2，及後拜仁再因對手擺烏龍及鋒將基拿比攻入奠勝球，作客驚險全取3分。另曾執教多支德甲球隊包括利華古遜的德籍名帥杜姆日前因病離世，終年70歲。