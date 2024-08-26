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體育

車路士6：2屠狼取今季首勝 彭馬獻1入球3助攻

【明報專訊】車路士昨晚在英超次輪作客狼隊兩度被追平下，憑中場星將高爾彭馬交出1入球3助攻，造就翼鋒馬度基14分鐘內「戴帽」，加上回巢的前鋒祖奧菲歷斯後備「二度地標」即獲進帳，以6：2收穫今季首勝。

首輪主場0：2不敵曼城的車路士，開賽2分鐘有上仗表現強差人意的射手尼高拉斯積遜以入球力抗質疑，在狼隊前鋒馬菲奧斯根夏把高爾彭馬開出角球頂後下，伏兵遠柱頂入。根夏在27分鐘將功補過，接應翼衛艾洛利橫傳燙射替狼隊扳平。車路士45分鐘雖再憑門將羅拔山齊士策動快攻，由積遜挑傳予彭馬笠射再領先，但上半場補時6分鐘再被主隊藉死球攻勢，由中鋒史特蘭拿臣接應中堅圖迪高美斯二傳剷入，半場和2：2。

馬度基14分鐘戴帽　菲歷斯二度地標開齋

兩度被追和的車路士換邊後並無氣餒，49分鐘由彭馬中路突破後，傳予右路的馬度基窄位施射得手再次領前。彭馬和馬度基及後兩度複製入球方程式，彭馬分別於58和63分鐘同在中路交出斜傳，造就馬度基15分鐘內完成帽子戲法；彭馬更是球隊首5個入球悉數參與。車路士68分鐘有回巢的祖奧菲歷斯入替，並在80分鐘接應同樣入替的柏度尼圖傳中，禁區內勁射錦上添花，以一場6：2大捷打開勝利之門。

同晚另一仗，般尼茅夫主場由中場馬科斯達華尼亞37分鐘先開紀錄下，被紐卡素憑翼鋒安東尼哥頓76分鐘的入球逼和1：1。

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