阿仙奴破維拉復仇取連捷 杜沙特入替士哥無表情 阿迪達理解沮喪原因

兩軍本仗半場互無紀錄。上季兩次交鋒均落敗的阿仙奴，65分鐘由李安度杜沙特入替加比爾馬天尼利求變，這調動僅用2分鐘便奏效；該名比利時國腳在禁區混戰後，登場首次觸球便燙射得手打破缺口。

兵工廠77分鐘再由布卡約沙卡交出橫傳，造就中場湯馬士柏迪撞射建功，鎖定2：0勝局。阿仙奴取得開季兩連勝，維拉則錄得1勝1負。

開季兩戰均從板凳出發的杜沙特，昨仗開齋後未見絲毫喜悅，僅挺着胸膛與替他高興的隊友一路步向場邊，並在隊友威廉沙列巴慫恿下擺出招牌手勢慶祝。這名29歲翼鋒賽後對此解釋道：「作為球員，當然想成為正選，但能幫助球隊進帳也是好事。各種情緒交集，入球時真的幾乎不知發生什麼事。」

他的舉動被外界視為對失去正選的無聲抗議，領隊阿迪達承認對方難免會為此感到沮喪，但喜見他化悲憤為力量，「他很沮喪，但仍在場上證明自己有多出眾，而非被這負面情緒影響致表現糟糕；這展現了強大的個人質素」。

拉耶勇救屈堅斯飛頂功不可沒

阿仙奴能夠全取3分，獲選此戰最佳球員（MOM）的門將大衛拉耶功不可沒。這名28歲西班牙國腳54分鐘在敵軍中場阿馬度奧拿拿禁區頂施射中楣彈出後，趕及回身撲出前鋒奧尼屈堅斯的衝前飛頂，化險為夷。他直言這或是生涯至今最佳撲救，「皮球中楣後，我就看見屈堅斯銅頭一搖，我便作出反應。當刻我想到最重要的，就是伸手把攻門瓦解」。

曼聯負白禮頓 坦帥斥麾下末段欠集中

此外，曼聯前晚作客1：2遭白禮頓絕殺後，領隊坦夏格警惕麾下在比賽末段切忌掉以輕心，「我們具備潛力，但必須堅持到最後一刻。社區盾對曼城末段被追平，這次則在補時失球落敗。對於球賽的掌控不夠好，一定要有所改善」。