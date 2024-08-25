利華古遜延韌性 德甲旗開得勝 華迪斯補時破網 衛冕首擊挫慕遜加柏

早前在德國超級盃先取新季首冠的利華古遜，昨於德甲開咧戰作客慕遜加柏延續強勢後勁，開賽12分鐘由倒戈的中場格列沙加射入遠程炮開紀錄後，再由新星科利安華迪斯在38分鐘藉門前混戰射成2：0完半場。

積極反撲的慕遜加柏在換邊後戰至59分鐘，由後衛尼高艾維迪在一次罰球攻勢於門前補射入網後，再於85分鐘靠新加盟的前鋒基連甸斯特接應傳送近門臥射得手追平。不過，「藥廠」又一次展示後勁，在補時8分鐘有後備中場艾米尼艾里博得12碼，並由華迪斯操刀，雖然他主射被敵軍門將撲出，但他隨即上前補射破網，個人梅開二度領這支衛冕之師作客險勝3：2，新季聯賽旗開得勝。

賽後利華古遜主帥沙比阿朗素表示：「首輪以此形式結束是不可思議的，下半場發生了很多事，但整體我們在很多方面都做得不錯。」不過他又承認球隊在領先兩球後不夠進取，未來仍有不少改善地方，「我已不知道多少次己隊在最後階段取得入球，這絕不可能在備戰及操練時預備，而是麾下的鬥心所致」。

拜仁征禾夫斯堡缺兩新守將

另外，上季未能12連霸的拜仁慕尼黑，今晚迎來聯賽首擊作客禾夫斯堡，陣中除了兩名新來投守將伊藤洋輝及祖薛史坦尼錫因傷缺陣外，其餘戰將均可候命，反觀主隊有至少6將因傷患及狀態問題避戰。