曼聯敗走白禮頓 舒克斯慘成罪人 夏蘭特戴帽 領曼城反勝葉士域治

曼聯此役沿用上輪主場1：0險勝富咸的正選11人，該仗一箭定江山的荷蘭籍前鋒約舒亞舒克斯續列後備；紅魔32分鐘先被白禮頓前鋒韋碧克接應翼鋒三笘薰橫傳門前飛身剷入落後；該名曼聯青訓出身的射手連續兩輪建功，兼在母會身上取得職業生涯第100個球會入球。紅魔不足1分鐘後有鋒將拉舒福特補中，但越位在先食詐糊，半場落後0：1。

孫興慜起孖 熱刺贈愛華頓4蛋

紅魔換邊後提早「撳掣」換入舒克斯，取代進攻中場美臣蒙特，並在60分鐘靠翼鋒阿密特迪亞路接應後衛馬沙拉奧傳送，右路燙射「省」中敵衛雲赫基彈入扳平。紅魔69分鐘原本有望再下一城，卻上演尷尬一幕，後備入替的加拿祖接應般奴費南迪斯傳中輕鬆射空門，但皮球在過白界之前，卻被原欲接應的舒克斯加一腳才入網，但因後者處於越位位置，經視像裁判（VAR）覆核後裁定入球無效。曼聯錯失反超機會之餘，補時5分鐘更被海鷗進攻中場祖奧柏度接應傳中頭槌絕殺，今季首嘗敗績；白禮頓則兩戰全勝。

曼城同晚迎戰葉士域治，開賽7分鐘雖被客軍今夏新兵斯莫迪斯單刀偷襲得手；惟僅落後5分鐘，便憑翼鋒沙維奧博得12碼，由射手艾寧夏蘭特操刀扳平。中場奇雲迪布尼和夏蘭特其後在14和16分鐘再連下兩城，僅用4分鐘連轟3球，半場反先3：1。「藍月」換邊後71分鐘有日前從巴塞隆拿免費回巢的33歲中場根度簡入替，並在88分鐘由夏蘭特禁區頂抽射得手完成帽子戲法，以4：1取得開季兩連勝。熱刺則在韓國隊射手孫興慜梅開二度下，主場4：0大勝愛華頓。

車路士征狼隊求開齋 利物浦迎賓福特爭連勝

此外，首戰不敵曼城的車路士今晚作客狼隊求響勝鼓。利物浦則主場迎戰賓福特，力爭兩連勝。