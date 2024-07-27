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2024年8月25日星期日
港殘奧隊出征巴黎 陳浩源王婷莛任開幕禮旗手
鄧謝配日羽賽決戰國家隊
黎卓楠首闖港壁決賽 今鬥梁子軒爭霸
史拿捲禁藥風波重申沒做錯 解僱疑涉事物理治療師
美國輕取加拿大 U20棍網世界賽封后
潘啟情擊敗菲拳手 挑戰世界冠軍拒停步
體壇快訊：港籃球邀請賽突取消
SUN周日體育直播賽程
曼聯敗走白禮頓 舒克斯慘成罪人 夏蘭特戴帽 領曼城反勝葉士域治
利華古遜延韌性 德甲旗開得勝 華迪斯補時破網 衛冕首擊挫慕遜加柏
皇馬迎新季主場首擊 比寧咸操練掛彩唞1個月
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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