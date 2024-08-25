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體育

體壇快訊：港籃球邀請賽突取消

【明報專訊】首屆中國香港國際籃球邀請賽原定下月2至4日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，並請來泰國隊、韓國勁旅安養正官庄赤紅火箭及台灣的桃園璞園領航猿等參戰。惟大會昨突宣布基於賽事商業考量而決定延期，新舉辦日子將盡快公布。官方同時向多方支持者致歉，並安排已購票人士透過電郵或電話退票。

威爾遜特林普西安爭冠

首屆西安格蘭披治桌球賽昨演4強，世界排名第3的應屆世界賽冠軍基倫威爾遜，全場打出兩次一棒破百，終以局數6：4力克英籍同胞奧蘇利雲，殺入今日的決賽面對另一英籍名將特林普。後者昨以6：1淘汰威爾斯籍好手丹尼爾韋爾斯。

韋斯塔本主場次名起步

世界一級方程式（F1）暑休後相隔近1個月在荷蘭站重燃戰火，主場出戰的紅牛車手韋斯塔本昨晚於排位賽以0.356秒之差屈居麥拿侖車手諾利斯之後，今晚正賽排次席起步，而另一麥拿倫戰將皮亞斯齊則與平治的羅素分列第3及4位。

格連活特擬轉籍牙買加

近年受涉打女友官司纏擾的22歲前鋒格連活特，雖案件終撤控告終，但今夏仍被曼聯棄用，正式轉投法甲的馬賽，據報只曾為英格蘭國家隊上陣1場的他，已向國際足協申請改為代表父親祖籍的牙買加。另巴黎聖日耳門（PSG）昨於法甲主場以6：0狂數蒙彼利埃，開季兩戰全勝。

拿玻里迎博洛尼亞爭開齋

前盟意甲盟主拿玻里在上季經歷失望球季後，今夏由名帥干地接任後卻在新季首擊作客吞維羅納3蛋，明晨次輪返主場迎戰上季第5的博洛尼亞爭響頭炮。賽前干地不滿記者連續兩周只問其轉會窗收購打算而非比賽部署，並強調「我只關注怎樣爭勝」。

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