黎卓楠首闖港壁決賽 今鬥梁子軒爭霸

被列為3/4號種子的黎卓楠，在4強面對頭號種子劉子均表現亮眼，頭兩局先贏11：4、11：9。衛冕的劉子軒在第3局以11：9扳回一城。二人在第4局拉鋸，劉子均曾以10：9手握局點，但黎卓楠及後連取3分反勝12：10，局數贏3：1。他獲勝一刻激動得拋下球拍，隨後跪地抱頭大叫。

黎卓楠透露賽前目標為打入4強並配上其3/4號種子身分，能闖決賽屬意外。將於今日決戰梁子軒的他表示輕裝上陣，「我以挑戰者身分入4強和決賽，對我來說沒太大壓力，可盡情享受比賽」。黎卓楠透露戰畢香港錦標賽就會赴英國逾半年，在當地練球及參加聯賽，期望擴闊眼界，「世界排名第2的保高爾、第9的麥堅都在英國練，希望我的眼光不局限於亞洲，能在那邊見到不同好手打法」。

何子樂李嘉兒再逐后冠

女子組方面，頭號種子何子樂在4強直落3局挫湯芷穎，今午2時決戰李嘉兒，合演上屆決賽翻版。何子樂稱在香港錦標賽寓賽於操，望以最佳狀態迎接後日展開的PSA新球季、鑽石級的埃及公開賽，目前世界排名第23的她，亦盼今季達到衝入頭20的目標。