鄧謝配日羽賽決戰國家隊

6號種子的鄧俊文／謝影雪連過3關後昨於4強面對台將楊博軒／胡綾芳，「鄧謝配」過去3次面對這對寶島拍檔全勝，昨仗首局即取優勢，鄧俊文的後場扣殺、謝影雪的網前控球掌握賽事節奏，迫使對方頻頻失誤，中後段曾拉開至8分，並以21：18先拔頭籌。

楊博軒／胡綾芳次局作出調整並於中段起拉開，以21：15扳平。及至決勝局，鄧俊文／謝影雪在初段佔優，但對手隨後力追至12：12平手，雙方其後梅花間竹拉鋸至16：16後，鄧謝配隨後連取4分拉開，終以21：19再下一城，激戰65分鐘下以局數2：1過關。鄧俊文在獲勝一刻更興奮得倒地振臂歡呼，二人今於決賽將鬥2號種子、國家隊的蔣振邦／魏雅欣，力爭年內第2冠。

戴資穎棄戰4強返台治膝傷

另外，中華台北隊名將戴資穎日前在女單8強中途膝傷後雖仍淘汰東道主的仁平菜月晉級，但昨於4強面對寶姍蘭的賽前，宣布因傷無法續戰而棄賽，並會返台治理傷勢，盼盡快重返賽場。而自動晉級的寶姍蘭今於決賽面對主場的前「世一」山口茜。男單方面，國家隊的世界一哥石宇奇昨於4強以局數1：2反負法籍好手蘭尼亞，後者將決戰台將周天成爭冠。