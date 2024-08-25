港殘奧隊出征巴黎 陳浩源王婷莛任開幕禮旗手

團長冀看齊上屆成績 稱已安排冷氣

巴黎殘奧將有23名港將出戰8個項目，團長梁禮賢表示在選手村已安排好冷氣並保證食物質量。他亦透露此前備受各國奧運選手詬病的食堂，經同事現場勘查後認為「食物已有改善且充足」，並補充：「我們在巴黎亦有一些支援，所以整體問題不大。」他又透露旗手的選擇標準，除了巴黎殘奧委會要求的一男一女，亦需要是上屆殘奧的獎牌得主且開幕禮翌日沒有賽事需要參與。上屆東京殘奧取得1銀1銅的硬地滾球運動員梁育榮，因開幕禮翌日需出戰比賽而落選，陳浩源和王婷莛則滿足以上標準當選；陳浩源解釋「因為開幕禮時間長達3、4個小時，對持旗手都算吃力。」

陳浩源不坐輪椅:希望看到我型啲

即便持旗對體力消耗大，本次殘奧「最後探戈」的39歲羽毛球星將陳浩源依然表示將不坐輪椅，堅持全程行走。他笑稱：「我希望大家看到我型啲，就算辛苦也會用走的。」而能夠在生涯尾聲成為港隊殘奧持旗手，他表示「圓了人生所有夢，十分感動和榮幸」。此前透露將爭取刷新個人最佳成績的他，透露將把握時間在飛機上觀看對手錄像熟悉打法，「我們都很迫切地想去到比賽場館，以熟悉燈光和場地」。

陳浩源又透露曾因今屆殘奧為「最後一舞」而影響心態，惟與運動心理學家交談後已有所改善。他又將輪椅羽毛球類比「一門手藝」道：「我退役之後，這門『手藝』在香港會失傳。」面對後繼無人，他亦盼可通過此次賽事直播，讓市民知曉香港曾出過他這類輪椅羽毛球運動員。

此外，田徑港隊殘奧名宿蘇樺偉昨亦隨行，於2016年退役的他透露此次殘奧將從事幕後工作，以另一種方式幫助港將。而他日前亦在個人社交網分享自己昔日征奧舊照，並呼籲大眾支持香港殘疾運動員。