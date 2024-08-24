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體育

鄧謝配挫大馬組合 日本公開賽晉4強

【明報專訊】日本羽毛球公開賽昨續演，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於8強激戰68分鐘下，以局數2：1反勝馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君，今與中華台北隊的楊博軒／胡綾芳爭入決賽。至於日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗則在8強止步，結束二人13年合作。

港羽首席混雙組合鄧俊文／謝影雪月初戰畢巴黎奧運，短休後續四出征戰，兩人在日本公開賽連挫中華台北及印尼隊代表，殺入8強昨鬥世界排名第15的馬來西亞隊拍檔陳健銘／賴沛君。二人首局較慢熱以18：21先輸一局。次局「鄧謝配」及時調整，力戰至刁時以25：23扳平局數。

東渡配止步8強 結束13年合作

及至決勝局，鄧謝配乘勝追擊以21：9再下一城，激戰68分鐘下以局數2：1反勝晉級，對手將是中華台北隊的楊博軒／胡綾芳，他們以直落兩局21：9、21：17擊敗日本隊渡邊勇大／東野有紗，意味後者的13年拍檔生涯正式結束。

「東渡配」自2012年於中學時期已組成搭檔，先後於2018、2021、2022年三奪全英公開賽混雙冠軍，並在過去兩屆奧運摘銅。他們亦在去年日本公開賽成為隊史首對「地主」混雙冠軍，惟今屆最終僅8強止步，且被指場內二人互動亦略顯生疏。此前男方於電視節目中宣布已婚，後於社交網表示此次日本賽是東渡配最後一舞。渡邊往後將搭檔18歲小將田口真彩續戰混雙，東野則轉戰女雙伙拍櫻本絢子。

另外，國羽世界一哥石宇奇與膝傷未癒的戴資穎分途戰勝日將晉級男、女單4強，今日將分別面對法國及泰國籍選手；女雙方面，志田千陽／松山奈未昨力戰93分鐘不敵同胞岩永玲／中西貴映止步8強。

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