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體育

流浪新人事爭港超中游 港落實12月承辦東亞盃外圍賽

【明報專訊】港超球會標準流浪今夏經歷管理層及人腳大變動後，昨舉行新季發布會。會長莫耀強的兒子莫文韜擔任球會主席，他表示班費跟上季相若約700萬元，並指再找來港足名宿巴貝利擔任主帥，原因是他具經驗及有廉潔形象，「如果香港某些球會有（貪污）問題，他的形象絕對有保證」。

流浪上季以第6名完成聯賽，並首奪賽馬會菁英盃。會方季後已預告管理層將出現新氣象，其中表明淡出管理層的李輝立由總監轉為總幹事，掛靴的前港腳盧均宜和林嘉緯轉任助教，輔助回巢的61歲主教練巴貝利。

18歲小將趙正宇突轉戰泰丙

李輝立不解 「冇理由去踢T3」

流浪新球季共有15名新球員來投，包括有上季效力大埔的巴西籍翼鋒雷仙奴、擁有巴西及墨西哥雙重國籍的鋒將曉高、18歲韓籍中場金道賢，以及昨官宣的前日本小國腳後衛菅沼駿哉；流浪另在青訓系統中提拔4名小將入隊。離隊球員則有轉戰中甲蘇州東吳的加納籍前鋒伊巴謙、加盟北馬其頓球會舒古比的日籍中場神田夢實、轉投港超理文的後衛金旻奎等。而主席莫文韜表示新季聯賽目標是維持在中游位置；第4次執掌球隊的巴貝利則表明希望為球隊帶來控球踢法。

至於上季當選賽馬會菁英盃「U22星中之星」的18歲中場趙正宇，並未出現在流浪的新球季名單中。李輝立透露他與球會尚有合約下，先向球會稱往英國升學，惟及後告知將轉戰泰丙（T3）。李輝立形容該支今季初升上泰丙的球會組織簡陋，不懂操作國際足協轉會系統（TMS）；流浪終讓趙正宇以借用形式加盟，但表明不解對方決定，「覺得很奇怪，冇理由去踢T3。我哋都好關注，始終喺我哋球會培養，一陣賣咗去柬埔寨，割咗半邊腎再扔返嚟咁就死啦」。

此外，在中華台北足協早前提出放棄東亞盃外圍賽主辦權後，中國香港足球總會昨宣布由香港接手承辦，賽事將於12月7至17日上演，港足將與朝鮮、中華台北、澳門、蒙古、關島及北馬里亞納群島爭奪1個決賽周席位。

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