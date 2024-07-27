SAT周六體育直播賽程

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2024年8月24日星期六
阿仙奴求掃剋星突「維」 上季慘遭雙殺 阿迪達研究失敗信可重振
根度簡相隔一季回巢曼城 期待再跟哥帥合作
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港隊負新西蘭 棍網球女子U20世界賽第16完成
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鄧謝配挫大馬組合 日本公開賽晉4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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