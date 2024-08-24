巴塞迎畢爾包 奧莫續註冊成疑

巴塞隆拿近年多次受財政問題困擾，當中最矚目無疑是球王美斯於2021年離隊。而球隊近季亦屢次出現薪酬上限超標而須「減磅」才可為已收購新兵註冊的尷尬局面，其中今夏由RB萊比錫來投的26歲中場丹尼爾奧莫亦再遇同一問題。賽前巴塞主帥費歷克稱：「這（能否註冊）問題不是我可處理，但可肯定的是他已準備就緒。我當然希望他可披甲，因這對我們來說絕對是正面的。」

多蒙特迎新季 骨幹換血成焦點

至於今晨展開的德甲新季，除了兩大班霸利華古遜及拜仁慕尼黑外，今夏有多名骨幹離隊迎換血的多蒙特能否重返爭標行列亦成外界焦點。「蜜蜂兵團」今夏先後有射手富克洛、中場老臣馬高列奧斯及後衛曉姆斯等主將他投，且上季中曾外借回歸的翼鋒查頓辛祖亦已返曼聯。而球隊主要收購則有從上屆亞軍史特加合共以4050萬歐元（約3.5億港元）簽入前鋒古拉斯及後衛華迪馬安頓，並有德國國腳前鋒麥斯比亞及中場柏斯高哥斯分別來投，加上名宿紐尼沙軒初掌舵，明晨首擊將迎戰法蘭克福展開新季下，表現有待觀察。

國米迎萊切再爭響勝鼓

意甲方面，衛冕的國際米蘭早前於開季首擊和波而回後，明晨返主場迎戰萊切力爭響勝鼓，據報今夏離拿玻里以自由身來投的波蘭國腳翼鋒施連斯基有望上演正式賽事「地標戰」。至於同市死敵AC米蘭明晨則作客「升班馬」帕爾馬，同爭新季首勝。