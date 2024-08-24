根度簡相隔一季回巢曼城 期待再跟哥帥合作

這名33歲球星過去曾效力「藍月」7年，為球隊贏得共14座獎盃，他去年夏天以自由身加盟巴塞，僅效力一季後，現又免費重投藍月，改披19號球衣。根度簡接受球會訪問表示，已與曼城球迷建立特殊關係，他稱：「老實說，我已迫不及待想再次穿上球衣。」球隊將於今晚主場迎戰「升班馬」葉士域治，雙方上次交手已是22年前的英格蘭足總盃，當時曼城以4：1勝出。

至於藍月同市死敵曼聯，將於今晚頭場作客惡鬥白禮頓。「紅魔」上仗僅憑新加盟的荷蘭國腳前鋒約舒亞舒克斯一箭定江山，主場以1：0小勝富咸，是役面對首輪以3：0挫愛華頓的「海鷗」。領隊坦夏格昨確認瑞典籍中堅域陀連迪路夫因腳趾受傷續缺陣，他自從在月初最後一場季前賽對利物浦上陣45分鐘後便未再出場。

傳與PSG達共識 曼聯勢簽烏加迪

此外，紅魔據報與巴黎聖日耳門（PSG）就烏拉圭國腳防中烏加迪的簽約，已接近達成協議，雖然兩軍希望達成永久轉會，但這名23歲球員或先以強制買斷條款下外借離隊。