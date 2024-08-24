明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

根度簡相隔一季回巢曼城 期待再跟哥帥合作

【明報專訊】尋求英超五連霸的曼城，昨宣布僅轉戰西甲班霸巴塞隆拿一季的德國籍中場根度簡落實回巢，合約為期一年將改披19號球衣，他接受球會訪問稱「有機會回到這裏意義重大，已迫不及待想再次與（主帥）哥迪奧拿合作」。而同市宿敵的曼聯則據報勢簽入烏拉圭國腳防中烏加迪。

這名33歲球星過去曾效力「藍月」7年，為球隊贏得共14座獎盃，他去年夏天以自由身加盟巴塞，僅效力一季後，現又免費重投藍月，改披19號球衣。根度簡接受球會訪問表示，已與曼城球迷建立特殊關係，他稱：「老實說，我已迫不及待想再次穿上球衣。」球隊將於今晚主場迎戰「升班馬」葉士域治，雙方上次交手已是22年前的英格蘭足總盃，當時曼城以4：1勝出。

至於藍月同市死敵曼聯，將於今晚頭場作客惡鬥白禮頓。「紅魔」上仗僅憑新加盟的荷蘭國腳前鋒約舒亞舒克斯一箭定江山，主場以1：0小勝富咸，是役面對首輪以3：0挫愛華頓的「海鷗」。領隊坦夏格昨確認瑞典籍中堅域陀連迪路夫因腳趾受傷續缺陣，他自從在月初最後一場季前賽對利物浦上陣45分鐘後便未再出場。

傳與PSG達共識 曼聯勢簽烏加迪

此外，紅魔據報與巴黎聖日耳門（PSG）就烏拉圭國腳防中烏加迪的簽約，已接近達成協議，雖然兩軍希望達成永久轉會，但這名23歲球員或先以強制買斷條款下外借離隊。

上 / 下一篇新聞