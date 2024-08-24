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體育

阿仙奴求掃剋星突「維」 上季慘遭雙殺 阿迪達研究失敗信可重振

【明報專訊】過去兩屆英超屈居曼城之下成為亞軍的阿仙奴，新季續矢志為失落逾20年的聯賽冠軍而戰。首輪旗開得勝後，球隊明晨將惡鬥上季被對方「雙殺」的阿士東維拉，主帥阿迪達表明賽前已為該兩次失利作深入研究，有信心是役會取得更好戰果。

阿士東維拉vs.阿仙奴 Viu TV 96／now611／621台 明晨00：30直播

阿仙奴在上季以兩分之差不敵曼城再度與英超冠軍擦身而過，其中主、客兩鬥阿士東維拉吞敗更成為關鍵。如今新季次輪再遇「剋星」，阿迪達表示：「上季不敵維拉的兩仗己隊已作深入分析，如何製造機會及轉化成入球在面對不同對手自然有不同方式，我相信是役我們將可取得更好戰果。」不過他亦不忘大讚曾執教阿仙奴的維拉主帥艾馬利領導有方，「當你看到維拉在比賽時如何充分利用場上空間及發揮死球威力，便知道艾馬利的能力何在」。

此外，近日阿仙奴盛傳已同意以3350萬歐元（約2.9億港元）從西甲球會皇家蘇斯達簽入28歲西班牙國腳中場米基爾馬連奴。對此同為西班牙籍的阿迪達未有否認，「在轉會窗結束前任何事都可發生，人腳變動總能令各隊有着不同的變化及驚喜」。至於被問及車路士翼鋒史達寧近期被投閒置散勢他投，曾在擔任曼城助教時與對方共事的阿迪達則力撐對方道：「我們有很良好的關係，他是一名在場上付出百分百的球員，我相信他會找到適合自己的地方。」

馬天尼斯倒戈前續約維拉至2029

是役將再倒戈舊會的門將達米安馬天尼斯，日前與維拉續約至2029年，意味約滿時他將年屆36歲，對此這名阿根廷國腳表示：「我在這裏感到愉快，且球隊亦一直在進步，我在國際賽已贏盡所有，接下來我希望協助維拉爭標，我亦深信球隊有能力做到。」

軍情方面，「兵工廠」是役有守將富安健洋及基蘭泰亞尼因傷避戰，而盛傳將在月內離隊的前鋒尼基迪亞料仍會在是役列後備。而維拉則有中堅泰朗明斯及中場保巴卡卡馬拉因傷倦勤。

征熱刺鬧兵荒 愛華頓臨硬仗

另外，在首輪遭李斯特城逼和的熱刺，今晚次輪迎戰上周吞敗暫列榜尾的愛華頓，齊爭敲響新季勝鼓。賽前「拖肥」主帥戴治慨嘆陣中有多達7名球員因傷停或狀態問題缺陣，包括上輪領紅須停賽的艾舒利楊格，「我現時只能帶14名球員出征，這將是非常困難的一仗」。

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