體壇快訊：美加爭U20棍網賽錦標

【明報專訊】尋求蟬聯的美國隊續沒受考驗下，昨在棍網球女子U20世界賽4強以34：1大勝3號種子的澳洲隊；上屆摘銀的加拿大隊在另一場4強以17：2力挫日本隊，雙方將連續3屆會師同一大賽的決賽。主場的港隊在今午名次賽迎新西蘭隊力爭第15名。
巴黎殘奧嚴打五環紋身
巴黎殘奧將在香港時間下周四凌晨揭幕，國際殘奧委會發言人早前表明，不容許包括奧運五環等任何方式的身體紋身廣告，今屆賽事將嚴格執行的規定，違者或會被取消參賽資格。值得一提的是，由於國際殘奧委會與國際奧委會為兩個獨立機構，而奧運五環屬國際奧委會的象徵，與殘奧的三色彩帶標誌不同。
薩爾斯堡歐聯佔先基
歐聯附加賽昨晨上演首回合，薩爾斯堡在波蘭的中立場，作客以兩球淨勝烏克蘭班霸基輔戴拿模，下周三次回合再返奧地利主場出戰。至於瑞士球會年青人則在領先兩球下，一度被土超勁旅加拉塔沙雷扳平2：2，但終憑末段一記12碼，主場以3：2先拔頭籌。
機員聯賽盃決戰洛杉磯
美墨聯賽盃4強昨上演兩場「美國內訌」，頭場哥倫布機員在主場以3：1輕取費城聯，順利躋身決賽；FC洛杉磯則在尾場同樣在主場以4：0擊敗科羅拉多急流，兩隊將於下周一重演上屆美國職業足球大聯盟（MLS）總決賽翻版戰，當時機員以2：1險勝登頂。