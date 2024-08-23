港首辦快棋團體賽 4港將伊館爭佳績 總會盼打造國際象棋之都

亞洲國際象棋（快棋）團體賽由昨日起一連4日於伊館舉行，並吸引近20個國家或地區選手角逐，包括為港隊出戰去年杭州亞運的李奕衡、林景蔚、高家瀚及梁凱婷共3男1女參賽，而高家瀚偕來自內地、中華台北、菲律賓、泰國及印度選手，組成平均年僅14歲的隊伍「The Red Pseudodragon」出戰。對於今次面對世界頂尖棋手，15歲的高家瀚充滿信心道：「如果我們隊伍盡力應可爭取前3名，當然更希望拿到冠軍。」

至於籌委之一的香港國際象總名譽會長高鼎國昨受訪時表示，舉辦是次賽事是源於兩年前總會已加入港協暨奧委會，「這讓我們具備條件讓新晉棋手有一個平台接觸高手，冀打造香港成為亞洲的『國際象棋之都』」。被問及為何選擇舉辦快棋而非其他種類，他稱皆因這項目節奏較快可吸引觀眾入場，亦讓家長可了解智力運動怎樣運作，從而支持此項運動發展。

另贏得全國國際象棋錦標賽（個人）女子組冠軍、來自中國杭州的14歲年輕「棋后」鹿妙夷，今次亦有參戰，她透露由7年前已經進入職業隊，「國際象棋的吸引之處是有體育精神，也涉及智力較量」。「一零後」的她又提及內地競爭非常激烈，但自己現已躋身國家隊一隊。

賽事免費入場 冠軍獎金10萬

今次團體賽由於以「快棋」方式舉行，意味每名棋手有15分鐘自由時間，每行一步均可增加10秒，賽制採用瑞士制形式進行，共有32組隊伍參與11個回合比賽，每回合分為16組，其中每隊在每回合需派出6名隊員參賽，隊伍在每回合贏得比賽可獲1分，若和局雙方均得0.5分，經過全部回合便能決出最高分隊伍為冠軍，其中冠、亞軍隊伍獎金分別為10萬及6萬港元。此外，市民不但可免費入場觀看，大會更於明日安排「世界冠軍見面會」，邀請了中國前世界冠軍、國際象棋特級大師倪華與大眾見面交流。