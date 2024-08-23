Out Out 轉轉

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體育
2024年8月23日星期五
紐亞別德軍15年生涯 世盃登頂功臣淡出 達史特根勢接棒
德甲明晨開季 利華古遜征慕遜加柏 小修小補衝衛冕
黃澤林美網外次圈僅負許育修 仍寫港網大滿貫最佳成績
鄧謝配日羽賽反克印尼 晉8強鬥馬來西亞
失7號球衣暫無號碼 史達寧勢落車
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港首辦快棋團體賽 4港將伊館爭佳績 總會盼打造國際象棋之都
金牛NBL季後賽首擊主場大勝江西
體壇快訊：美加爭U20棍網賽錦標
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【明報專訊】（請看附圖）
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