德甲明晨開季 利華古遜征慕遜加柏 小修小補衝衛冕

上季以不敗球季贏得隊史首座德甲的利華古遜，明晨將在新球季揭幕戰重新出發踏上衛冕之路。今夏陣容僅小修小補下，主帥沙比阿朗素矢志以已磨合多時的冠軍陣容延續盛世。反觀上季「四大皆空」的班霸拜仁慕尼黑則再迎變革，由新帥高柏尼掌舵下料有一番新氣象。

利華古遜上季戰績驚人，在德甲全季34戰取28勝6和的不敗戰績封王，並同時稱霸德國盃成國內雙冠王寫隊史，唯一美中不足是在歐霸盃決賽不敵阿特蘭大，未能成就三冠王。不過「藥廠」在新季首擊先於日前的德國超級盃先拔頭籌，在大部分時間踢少1人力戰至互射12碼擊敗史特加奪冠，再次展現上季韌性。

拜仁高柏尼掌舵 主力新兵待磨合

此外，今夏利華古遜陣容變動不大，主要收購分別是共以3500萬歐元（約3億港元）從法甲的雷恩簽入左翼馬田泰利亞及中堅比路施安，以及由西甲的基羅納以1800萬歐元（約1.56億港元）引進中場阿歷斯加西亞；而離隊的主要包括鋒將阿當荷路錫及阿斯蒙等後備兵。明晨球隊將在揭幕戰作客慕遜加柏，包括射手邦尼菲斯在內3名須在國內盃賽停賽的戰將是役可候命，誓在新季首擊先響勝鼓。

至於上季12連霸夢碎兼僅得第3的拜仁慕尼黑，今夏在杜曹離任後由比利時籍名宿高柏尼接掌，這名昔日曼城後衛在名帥哥迪奧拿麾下多年，即使上季帶領般尼在英超降班收場，仍獲拜仁高層一致信任，寄望對方可領軍重振聲威。

球隊今夏主要收購包括從英超的水晶宮及富咸，分別斥資5300萬（約4.58億港元）及5100萬歐元（約4.42億港元），簽入法籍翼鋒米高奧利斯與葡籍中場祖奧包連夏；另又從勁敵史特加身上以2350萬歐元（約2.03億港元）簽入日本國腳後衛伊藤洋輝等。惟同時拜仁亦將守將馬菲斯迪歷特及馬沙拉奧售予曼聯套現6000萬歐元（約5.19億港元）。新人事新作風下，預計磨合需時，戰績有待檢驗。