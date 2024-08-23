紐亞別德軍15年生涯 世盃登頂功臣淡出 達史特根勢接棒

紐亞昨在個人Instagram上載短片，宣布正式退出德國國家隊。他在短片中感性表示，要離開德軍的感覺殊不好受，「距離我的國家隊處子戰已經超過15年了，認識我的人都知道，不再為國效力是一個艱難決定。不過這一天總會到來」。他同時表示雖然仍渴望為國出戰兩年後的世界盃，但與家人及身邊朋友長時間討論後，也認為「現在是退位讓賢的最好時機」。

日耳曼軍團今夏4將退役

連同歐洲國家盃開展前已決意賽後退役的中場卻奧斯、鋒將湯馬士梅拿及有傳將由巴塞隆拿免費重投英超豪門曼城的德軍隊長根度簡，現時效力拜仁慕尼黑的紐亞，已是德軍今夏第4名成員告別國際賽。

紐亞在2009年U21歐洲國家盃封王後嶄露頭角，並躋身大國腳一員，翌年南非世界盃奠定德軍正選的一代門神，曾經為德軍締造國際賽連續557分鐘不失一球紀錄。此外，他在2014年世界盃不單助德國奪冠而回，他更以7戰4場不失佳績，成為世盃金手套獎得主。

2014年揚威巴西世盃

歐國盃未突破4強留憾

雖然紐亞在2015年接任德軍隊長臂章之後，日耳曼軍團國際賽戰績大不如前，當中包括連續兩屆2018及2022年世界盃大熱倒灶未能殺入16強淘汰賽階段，而在歐國盃亦從未突破4強階段，但他在15年的國際賽生涯共獲得124頂「喼帽」，榮膺德軍史上效力國家隊次數最多的守門員。

德國足總得悉紐亞決定不再為國征戰後，亦立即發表聲明向這名史上最住門將之一作致敬：「此時此刻話雖短，箇中都發自真心。感謝你，紐亞。」

當然，江山代有才人出，紐亞離開日耳曼大軍後，在國家隊苦候「上位」多年，並早已在巴塞隆拿成為不可或缺一員的32歲名將達史特根，有望接任成為德國新任守護神。至於「中生代」的夏維斯、年僅21歲的科利安華迪斯及穆斯亞拿，則將成為德軍未來的攻擊核心。只是德國隊一下子失去了卻奧斯及根度簡這兩大能攻擅守的中場樞紐，主帥拿高士文首要面對的問題，將是如何解決日趨嚴峻的中場中路「人才荒」。