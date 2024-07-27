明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：NBL季後賽開打 金牛今迎江西

【明報專訊】全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽今晚7時半開鑼，在常規賽以22勝4負排第2的香港金牛將於三場兩勝制的首圈，於修頓主場迎戰江西贛馳。至於昨晚的男子高級組籃球銀牌賽上演負方賽事，漢友在頭場以85：50大勝晉裕，康仁福建在尾場則以77：67挫建龍飛馬。

劉子均晉港壁錦標賽8強

香港壁球錦標賽男、女子公開組賽事昨決出8強，其中港隊「一哥」兼頭號種子劉子均在16強以直落3局淘汰林承鋒，將於明晚迎戰14號種子杜韋諾；上年杭州亞運壁球女團摘銀的「一姐」何子樂則同樣以3：0輕取張芷晴，將在明晚對陣8號種子謝依霖。

領展連續3年冠名香港高球賽

香港高爾夫球公開賽將於11月21至24日假粉嶺球場舉行，賽會昨宣布領展將連續3年成為冠名贊助商，今屆賽事將再次成為亞巡賽國際系列賽的10個賽站之一，港隊杭州亞運金牌得主許龍一，將與衛冕的新西蘭籍球手甘寶一同出戰今屆賽事。

港隊U20棍網世賽今爭第15

棍網球女子U20世界賽昨進入淘汰賽，日前未能躋身8強的港隊出戰名次賽，惟昨午以7：12不敵以色列隊，需在明午與新西蘭隊爭奪第15名。衛冕的美國隊繼在分組賽以28：4大勝波多黎各隊後，昨早在8強再以31：6殺敗對手，將在今午4強對陣澳洲隊。

港將日本羽賽單打盡墨

日本羽毛球公開賽昨續演，兩名巴黎奧運港隊男、女子單打代表的李卓耀和盧善恩，分別於首圈以局數1：2反負日本隊星將奈良岡功大，以及直落兩局不敵美籍好手張蓓雯；另一港將伍家朗在男單首圈，與中華台北隊球手李佳豪力戰兩局後惜敗，也意味着所有單打港將全軍覆沒。

國足點兵備戰世盃外缺戴偉浚

為預備征戰2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈，中國國家隊男足昨公布27人大軍，其中包括3名歸化球員蔣光太、費南多和阿蘭均有入選，但早前外借至深圳新鵬城的港產中場戴偉浚續落選，國足將於9月5及10日分別作客日本隊及主場對陣沙特阿拉伯隊。

上 / 下一篇新聞