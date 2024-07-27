體壇快訊：NBL季後賽開打 金牛今迎江西

劉子均晉港壁錦標賽8強

香港壁球錦標賽男、女子公開組賽事昨決出8強，其中港隊「一哥」兼頭號種子劉子均在16強以直落3局淘汰林承鋒，將於明晚迎戰14號種子杜韋諾；上年杭州亞運壁球女團摘銀的「一姐」何子樂則同樣以3：0輕取張芷晴，將在明晚對陣8號種子謝依霖。

領展連續3年冠名香港高球賽

香港高爾夫球公開賽將於11月21至24日假粉嶺球場舉行，賽會昨宣布領展將連續3年成為冠名贊助商，今屆賽事將再次成為亞巡賽國際系列賽的10個賽站之一，港隊杭州亞運金牌得主許龍一，將與衛冕的新西蘭籍球手甘寶一同出戰今屆賽事。

港隊U20棍網世賽今爭第15

棍網球女子U20世界賽昨進入淘汰賽，日前未能躋身8強的港隊出戰名次賽，惟昨午以7：12不敵以色列隊，需在明午與新西蘭隊爭奪第15名。衛冕的美國隊繼在分組賽以28：4大勝波多黎各隊後，昨早在8強再以31：6殺敗對手，將在今午4強對陣澳洲隊。

港將日本羽賽單打盡墨

日本羽毛球公開賽昨續演，兩名巴黎奧運港隊男、女子單打代表的李卓耀和盧善恩，分別於首圈以局數1：2反負日本隊星將奈良岡功大，以及直落兩局不敵美籍好手張蓓雯；另一港將伍家朗在男單首圈，與中華台北隊球手李佳豪力戰兩局後惜敗，也意味着所有單打港將全軍覆沒。

國足點兵備戰世盃外缺戴偉浚

為預備征戰2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈，中國國家隊男足昨公布27人大軍，其中包括3名歸化球員蔣光太、費南多和阿蘭均有入選，但早前外借至深圳新鵬城的港產中場戴偉浚續落選，國足將於9月5及10日分別作客日本隊及主場對陣沙特阿拉伯隊。