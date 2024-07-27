港超落實辦U22聯賽 技術總監冀增小將上陣 VAR全面覆蓋聯賽

今季港超共有9隊參賽，其中上季港甲冠軍九龍城將首度征戰頂級聯賽，另有晉峰和深水埗「自降」甲組，以及香港U23散班；開鑼戰將在下周五晚上演，由上季香港足總盃冠軍東方在旺角大球場硬碰上季賽馬會菁英盃盟主標準流浪。

8隊戰U22聯賽兼設盃賽

每隊每場須派3小將落場

今季聯賽港超冠、亞軍的獎金分別為72萬元及32.5萬元，由足總和港超聯賽會共同支付。新季將增設「腦震盪換人名額」，每隊在每場賽事內各有一次，當使用時另一隊亦可以獲得額外1個換人名額。

港超上季首次採用視像裁判（VAR）協助執法，足總署任總幹事張炎有昨表示，新季VAR可望覆蓋全數108場聯賽，「我們今季已經擴充到有3套（VAR系統），而足總盃及高級組銀牌4強及決賽都能實行，但菁英盃需要再視乎資源才能決定」。對於VAR會否應用到國際賽層面，張炎有說：「港足友賽方面，稍後會跟主教練商討，不排除使用的可能性。」

至於落實推行的U22聯賽，除了「升班馬」九龍城外，其他8支港超球隊確定將會參賽，將設聯賽及盃賽，各隊每場最少須派3名19至22歲球員上陣，超齡球員則以3名為上限。

各隊提名3小將每月領4000津貼

促成U22聯賽誕生的技術總監莫寧，預料賽事將在9月中至10月初開打，聯賽採取雙循環，除了為年輕球員有更多上陣時間，同時為傷癒復出球員提供熱身機會。他透露每隊可提名3名本地U22球員，共24名球員獲取每月4000元、為期10個月的津貼。

此外，足總主席霍啟山則對U22聯賽的成立高興道：「大家看到去年杭州亞運，當中都以U23（球員）為主，取得歷史性成績，證明香港青年球員是有質素的。」