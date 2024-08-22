史拿藥檢兩肥佬免禁賽捱批

基茲奧斯轟荒謬：應停賽兩年

ITIA證實史拿在3月舉行的印第安韋爾斯公開賽期間，在9天之內兩度接受藥檢，結果均驗出微量氯司替勃（Clostebol），而後者是世界反禁藥組織（WADA）禁用的合成代謝類固醇，但在得悉史拿「中招」是因其物理治療師曾以含氯司替勃的噴霧劑處理他的小傷口後，認為史拿行為並無不當，故此不用停賽，惟他在該賽事晉身男單4強的成績、獲得的400積分和32.5萬美元（約330萬港元）獎金則被一筆勾銷。

23歲的史拿其後在社交平台X上寫道：「我會忘記這段非常不幸的時刻，將繼續全力以赴，確保繼續遵守ITIA的反禁藥計劃。在遵守規定方面，我會有個一絲不茍的團隊。」惟基茲奧斯在社交平台X回應道：「荒謬極了，無論是大意或有心部署，兩次藥檢失敗，應離開（網壇）兩年。」加拿大籍球手沙普華路夫亦說：「無法想像其他因服禁藥而被禁賽的球員現在有何感受……不同球員有不同的規則。」