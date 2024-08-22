奧運港將添馬公園與民同樂 江旻憓珍惜奪金一劍 黃杜配謝市民支持

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪金牌，惟隨後宣布掛劍退役，加入馬會做對外事務助理經理。她在歡迎儀式中分享奧運戰至「決一劍」絕地反勝的過程，「我已打過無數比賽，不論領先落後、贏輸都試過，我好珍惜最後一劍，希望將那一劍送給我的團隊和一直支持我的人，希望大家感受得到我很愛劍擊」。

黃鎮廷放眼洛杉磯「再衝一屆」

乒乓球隊的黃鎮廷及杜凱琹在巴黎奧運的混雙歷史性取得第4名，「黃杜配」異口同聲稱難忘早上巴士巡遊看到市民冒雨支持，下月將滿33歲的黃鎮廷表示，「上屆（東京奧運）的巡遊有疫情，但大家這次毫無保留，讓我感受到他們的熱情」。他又稱奧運短休過後，目前已恢復操練，並放眼4年後的洛杉磯奧運，「希望可以保持身體健康，再衝一屆奧運，剛剛在禮賓府看到Vivian（江旻憓），我也趁機摸摸她的奧運金牌沾光，看看自己有沒有機會贏到這塊牌」。

李思穎聚焦10月場地世界賽

近年受手傷困擾的杜凱琹，則指奧運後一直休息，待下月WTT北京大滿貫才會正式復出。另外，巴黎奧運國家隊代表團將於本月29至31日訪港，其間會到伊利沙伯體育館及維園游泳池參與3場公開活動，乒乓港隊亦有機會與一班金牌球手互動。

至於首度征奧的李思穎，在巴黎奧運的公路賽獲第64名，成為港隊歷來首名完成賽事的女將；而她在場地全能賽則獲第20。這名23歲「小車神」稱尖沙嘴和中環碼頭有大批市民為港隊打氣，但自覺表現欠佳的她表示：「有一刻會想，其實自己的表現不是那麼好，未必值得大家的鼓勵，所以之後我要繼續努力。」

李思穎稱將來會以場地賽發展為主，公路只為兼項協助改善場地賽的發揮，並期望10月的場地世界賽有更好發揮。