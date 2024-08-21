根度簡結束德軍13年生涯 傳返曼城

西甲馬體會逼和維拉利爾

38歲莫迪歷續入選克羅地亞

根度簡去年9月被任命為德國隊隊長，率球隊早前主場出戰歐洲國家盃，惟在8強加時以1：2負最終奪冠的西班牙隊。根度簡昨撰文道：「回顧82場國際賽，感到非常自豪，這是我2011年首次代表時無法想像的。」他又透露參與歐國盃前已感身心疲憊，認為不易兼顧球會和國家隊比賽。根度簡亦獲德國隊主帥拿高斯文盛讚是傑出的「喼頓」，「他在場上的聰明才智一直讓我印象深刻」。此外，僅效力巴塞1季的他據報獲准離隊，包括前球會曼城等均對他感興趣，或可重返英超。

西甲方面，月初來港在友賽以6：1大勝傑志的馬德里體育會，昨在新季首輪，憑新兵挪威籍射手阿歷山大索洛夫倒戈建功，作客以2：2逼和維拉利爾，而華拉度列則以1：0小勝愛斯賓奴。至於皇家馬德里的38歲老將莫迪歷，已入選克羅地亞的歐洲國家聯賽大軍，將於9月初作客葡萄牙及主場迎戰波蘭隊，而莫迪歷的國家隊隊友後衛祖薛史坦尼錫，於日前隨拜仁慕尼黑練習時觸傷右膝，其後證實韌帶撕裂，將需缺陣數周。