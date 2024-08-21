華迪領李城逼和熱刺 取第8個首輪入球 揶揄敵軍英超無冠

李斯特城於2015／16年球季爆大冷首奪英超冠軍，之後數季成績每况愈下，前季更以聯賽尾三身分降落英冠，上季隨即在占美華迪獨取全隊最多的18球下，帶領球隊以冠軍名銜重返英超。華迪昨首戰前報稱有傷，卻因前線多傷兵，故此請纓負傷上陣，而新帥谷巴亦證實，若此仗在英國時間周日上演，便不會冒險以該名老將掛帥。

29分鐘，有新兵箭頭蘇蘭基擔正的熱刺，藉倒戈的中場占士麥迪臣助攻右閘柏度樸路頂入領先上半場。當兩軍球員下半場再度出場前，華迪被拍攝到正飲用他愛好的紅牛保持狀態。57分鐘，華迪禁區內接應中場法杜胡傳中頂入，取得生涯第8個英超首輪入球，僅遜於利物浦鋒將穆罕默德沙拿。64分鐘，熱刺中場賓坦古亞與對手「火星撞地球」後倒地不起，其間需以氧氣罩協助呼吸，最後由擔架牀抬出場。

37歲華迪負傷上陣：年齡只是數字

熱刺其後換入鋒將迪姆華拿和古路施夫斯基加強攻力，華迪則在79分鐘被換出，其間向敵衛基斯甸羅美路做出李城是一季英超盟主，以及揶揄熱刺是零冠軍的手勢。熱刺至末段又以李察利臣入替孫興慜，但最終仍只能取1分而回。華迪說：「年齡只是一個數字，只要我繼續好好照顧自己，讓自己得以好好地恢復，便可以繼續比賽下去。」

白禮頓4億簽法鋒將 破球會紀錄

另外，旗開得勝的白禮頓已與來自英冠球隊列斯聯的法國籍前鋒佐真尼奧魯達簽約5年，據報轉會費是破球會紀錄的4000萬鎊（約4.05億港元）；出師不利的「升班馬」葉士域治則從拿玻里借用瑞典籍中場卡祖斯迪。另盛傳車路士將斥資4000萬鎊加中場干拿加歷查，換取馬德里體會攻擊手祖奧菲歷斯加盟已近水到渠成。