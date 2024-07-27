NBA星將列陣 國際隊贏姚基金慈善賽 隔7年重臨香江高朋滿座 24分挫中國明星隊

姚基金慈善賽曾於2017年落戶香港體育館（紅館），一班中外球員前日於名人堂成員姚明的帶領下，先到太古小學參與慈善探訪活動，他們在昨早繼續與香港球迷近距離交流，早上9時半已到亞博參與嘉年華。

5094張門票售罄 國際隊三分雨娛賓

賽事相隔7年再臨香江下吸引大量球迷入場，賽會公開發售的5094張門票悉數售罄，保羅佐治、占美畢拿、夏登和古斯馬，這次聯同前CBA得分王祖楊格、來自NBA G聯盟里奧格蘭德山谷毒蛇的萊克奎、米曹及里夫斯組成國際籃球明星隊上陣。

4名NBA星將全部正選登場並使出渾身解數，畢拿連番鋤樽、保羅佐治和夏登外投內切，加上團隊迫使中國明星隊不斷失誤，早早取得雙位數領先優勢；國際隊在中段大灑「三分雨」，包括古斯馬連入3球、夏登亦有一球進帳，首節領先46：15。

半場高難度入樽表演 球迷拍掌叫好

國際隊次節未有放軟手腳，將領先優勢擴至70：37完半場。賽會安排陳登星及萬磊在中場作高難度入樽表演，不論是飛越7人、疊羅漢、蠍子擺尾等高難度動作也難不倒兩人，令全場球迷拍掌叫好。

兩隊在正賽第3節派上來自內地希望小學的小將，聯同港澳地區的小球員，與中外運動員登台競技，親身感受世界級比賽氣氛，疑有傷在身的國手郭艾倫在此時上場，領隊追至57：82。兩隊在末節互換球員、以球會友，球賽期間更有穿保羅佐治球衣的球迷在現場求婚成功，最終國際隊以128：104勝出。