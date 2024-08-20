日羽賽開打 鄧謝配首圈鬥中華台北隊

鄧俊文／謝影雪早前完成二人合作的奧運「最後一舞」後，已預告距拆伙日子不遠，因此世界排名第8的「鄧謝配」勢將最後一次爭取出戰年終賽，二人今於首圈亮相，面對中華台北隊的吳軒毅／楊筑云。至於將在今次出戰後結束13年合作的渡邊勇大／東野有紗，今則迎戰美國隊的賈士賢／李欣梅。

此外，港隊女雙「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖今與台將鄭育沛／孫昱瑆爭入16強。男單的李卓耀及伍家朗將在明日登場，分別面對日本隊一哥奈良岡功大及中華台北隊的李佳豪。

女單方面，在韓籍「世一」安洗瑩於巴黎奧運奪金後養傷兼掀起當地羽毛球協會風波後避戰無緣衛冕，國家隊的世界二姐陳雨菲亦休養缺陣，加上西班牙籍名將馬蓮亦在巴奧受傷長唞及另一國家隊好手何冰嬌突告退役，料前屆冠軍的主場星將山口茜及中華台北隊名將戴資穎，將成爭標大熱；初參戰的港隊新星盧善恩，首圈則遇美國隊好手張蓓雯。

巴奧冠軍王齊麟伙新拍檔戰男雙

值得一提的是，早前在巴奧男雙衛冕的中華台北隊組合李洋／王齊麟，雖在下月初戰畢台北公開賽後才正式拆伙，但王齊麟在今次日本賽將率先與新拍檔邱相榤合作出戰，今亮相首圈鬥東道主組合保木卓朗／小林優吾。