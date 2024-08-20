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體育

姚基金慈善賽亞博較量 佐治畢拿領國際籃球明星鬥中國明星

【明報專訊】「姚基金慈善賽」相隔7年再臨香江，這項慈善籃球賽將於今晚7時15分假亞洲國際博覽館上演，賽會昨在半島酒店舉行賽前記者會，主辦方的NBA名宿姚明亦有現身。首次訪港的NBA球星保羅佐治，將伙拍夏登及占美畢拿等領銜的國際籃球明星隊，對陣由國家隊星將率領的中國籃球明星隊。

姚基金慈善賽曾於2017年落戶香港體育館（紅館），並由「半人半神」的NBA名宿卡達及JR史密夫等領銜獻技。賽事相隔7年再臨香江，賽會這次邀請今夏由洛杉磯快艇轉投費城76人的保羅佐治、邁阿密熱火前鋒占美畢拿、洛杉磯快艇後衛夏登、華盛頓巫師前鋒古斯馬、前CBA得分王祖楊格、來自NBA發展聯盟（G-League）里奧格蘭德山谷毒蛇的萊克奎、米曹及里夫斯組成國際籃球明星隊，與CBA總冠軍遼寧飛豹班底郭艾倫及韓德君率領的中國籃球明星隊交手。

佐治初訪港 畢拿盼有空唱卡拉OK

即使昨日天陰有雨，但無損一班球星的好心情，保羅佐治和占美畢拿在記者會甫上台即以普通話「你好」跟傳媒打招呼。保羅佐治笑言期望把美國加州的陽光帶到香港之外，也想為球迷打場好球，「很高興來到香港，有機會跟優秀的球員並肩作戰，希望我們能盡情展現能力」。以辮子頭新形象示人的占美畢拿，笑稱二度訪港的體驗不錯，也期待空閒時間能夠去唱卡拉OK；至於夏登和古斯馬則因事缺席記者會。

姚基金慈善賽除了中外籃球星將同場較量，第3節比賽亦一如傳統，將有兩支來自希望小學籃球季的小球員，以及香港和澳門的小將上陣。其中一名香港代表陳正翹表示，自己最喜歡保羅佐治，因對方「打波有型、好勁」。

夏登畢拿今午分道揚鑣見球迷

另外，賽會今早9時半至中午12時將於亞博舉行籃球嘉年華，夏登則於今午12時到adidas尖沙嘴漢口道旗艦店出席活動；至於占美畢拿則於今午2時到訪大圍商場圍方出席運動品牌李寧的球迷見面會，同時體驗中國古代「籃球」，與小球員進行投壺遊戲。眾將在今晚7時15分會師亞洲國際博覽館10號展館，出席姚基金慈善賽。

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