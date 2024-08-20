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體育
2024年8月20日星期二
車路士頭炮吞曼城兩蛋 史達寧不入大軍 團隊冀釐清前途問題
皇馬西甲出師不利 遭馬略卡逼和 麥巴比入球斷纜
拿玻里延上季頹勢 3球敗走維羅納
秘魯盃現罕見紅牌 球員趁停頓場邊小解被逐
張瑋桓克里夫蘭網賽雙線止步
體壇快訊：巴杜姆回巢東方拍巴科爾
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金牛次名闖NBL季後賽首圈碰江西
日羽賽開打 鄧謝配首圈鬥中華台北隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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