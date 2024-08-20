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體育

體壇快訊：巴杜姆回巢東方拍巴科爾

【明報專訊】港超球會東方昨宣布西班牙籍前鋒巴杜姆回巢，並期望他與同胞巴科爾在前線擦出火花。這名31歲鋒將曾於2021至23年效力東方；過去一年在印尼球會錦石聯效力。另今夏由傑志轉投中超球會上海申花的港足左閘陳晉一，日前首為新東家正選上陣，終助球隊在主場以3：1反勝同市的上海海港。

國家隊U20世界棍網賽跌第3

棍網球女子U20世界賽昨續演分組賽，身處A組的國家隊在香港足球會舉行的出線關鍵戰以11：16不敵波多黎各隊，被對方壓過跌落第3。C組方面，澳洲隊以19：6輕取墨西哥隊取首名出線，同組的意大利隊則以11：10險勝蘇格蘭隊，並壓過墨西哥奪次名晉級8強。

港將王雨晨西安賽首圈負火箭

今年首辦的西安格蘭披治桌球賽昨展開，港將王雨晨在這項排名賽首圈，遇上現時世界排名第5的英籍名將「火箭」奧蘇利雲，最終以局數0：5告負止步。至於英籍世界一哥馬克阿倫則以5：2淘汰國家隊球手劉宏宇。而晚上接戰的次圈方面，另一英籍名將特林普則以5：0輕取國手馬海龍，躋身32強。

巴尼亞壓馬田揚威奧站

世界電單車錦標賽（MotoGP）奧地利站前晚上演正賽，賽前杜卡迪車隊的巴尼亞以及衛星隊Pramac的佐治馬田在總成績叮噹馬頭。是役排頭位出戰的馬田，開賽僅1個多圈便遭居次的巴尼亞趕過，其後巴尼亞一直保持逾1秒距離優勢，並於末段拉開，終以3.232秒之差力壓馬田封王，並於車手總成績累計275分，5分領先馬田獨佔鰲頭。

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