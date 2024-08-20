拿玻里延上季頹勢 3球敗走維羅納

干地頭炮不響向球迷道歉

上季先後由魯迪加西亞、馬沙利及卡蘇拿領軍的拿玻里，最終不但未能衛冕，更只能以第10名完季，球隊在6月找來干地掌帥，並在今夏轉會市場簽下3名後衛包括史賓亞蘇拿、布安基奧奴及拉法馬連，銳意加強防守。惟球隊昨在主力前鋒基華拉斯基利亞完半場前因被撞傷而退下火線之餘更「屋漏偏逢連夜雨」，在下半場先後於50、75及補時4分鐘連失3球，終以0：3敗走。

拿玻里新帥干地賽後說：「雖然我們上半場佔盡優勢，但換邊後卻立即被對手獲射門機會，而且第2腳就令我們落後，球隊就像在太陽下的雪般融化了，我要向我們的球迷道歉，因下半場的表現不可接受。」拿玻里首席中鋒域陀奧森漢是役未被列入大軍，他投似勢在必行，據悉拿玻里正積極斟介在車路士已徹底失寵的比利時隊前鋒盧卡古作替補。

同日其他意甲賽果，首都雙雄命運各異，拉素以3：1反勝闊別意甲兩季的威尼斯，羅馬則悶和主隊卡利亞里0：0。至於上季得殿軍的博洛尼亞，在主帥莫達、後衛卡拉科利及前鋒約舒亞舒克斯齊離隊下，被上季僅護級成功的烏甸尼斯逼和1：1。值得一提的是，未計今晨兩場，首輪意甲8戰有6場和氣收場。