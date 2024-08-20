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體育

皇馬西甲出師不利 遭馬略卡逼和 麥巴比入球斷纜

【明報專訊】上周在歐洲超級盃以2：0挫意甲阿特蘭大奪冠的皇家馬德里，昨在西甲新季首輪作客意外遭馬略卡逼和1：1，衛冕路首擊未響勝鼓。其中首在西甲登場的法國籍新兵鋒將基利安麥巴比，正選踢足全場4次攻門零斬獲。賽後主教練安察洛堤批評球隊防守失衡成失分主因。

衛冕的皇馬此仗續排出歐超盃奪冠的正選11人，包括麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯組成年輕的進攻鐵三角，再加上英籍中場祖迪比寧咸等戰將攻堅。開賽13分鐘，巴西籍鋒將洛迪高在禁區內妙射得手，為球隊以1：0領先入更衣室。易邊後，馬略卡在53分鐘由科索沃籍前鋒梅利基，藉角球一頂破網扳平，其後皇馬未能再取入球之餘，更有左閘費蘭特文迪在完場前補時7分鐘領直紅被逐，最終僅以1：1言和，各得1分。

今夏由巴黎聖日耳門（PSG）免費轉投皇馬的麥巴比，是役聯賽「地標戰」雖錄得4次射門零斬獲，未能繼上仗歐超盃後再「士哥」，但他完場後在球員通道遇皇馬球迷的網球名將拿度，並將自己的球衣贈予他其一偶像。

安帥歸咎防守失平衡致失分

另意籍主帥安察洛堤賽後表示球隊進攻沒問題，但批評球隊防守失去平衡，「我們很難在失球後進行逼搶，必須在這方面改進」。對於昨仗失利，上季在西甲攻入19球的比寧咸在社交網撰文表明將放眼未來賽事，「這是（聯賽）一場馬拉松，而不是短跑」。

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