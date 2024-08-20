車路士頭炮吞曼城兩蛋 史達寧不入大軍 團隊冀釐清前途問題

尋求聯賽五連霸的曼城，是役由高華錫頂替西班牙籍中場洛迪卡斯簡迪擔正，新加盟的巴西籍鋒將沙維奧亦正選攻堅。開賽18分鐘，為「藍月」出戰第100場里程碑的夏蘭特先拔頭籌，但主隊在完半場前一度靠塞內加爾籍前鋒尼高拉斯積遜門前「執雞」扳平，但被判越位「食詐糊」。

夏蘭特建首功 重提遭古古列拿挑釁

換邊後，倒戈的高華錫在84分鐘於禁區外遠射彎入，為曼城鎖定2：0勝局，下仗將於周六晚迎戰「升班馬」葉士域治。藍月領隊哥迪奧拿亦在這場「雙藍對決」中與車路士新帥兼昔日部下馬利斯卡的首次師徒對決中贏出。

早前車路士左閘古古列拿助西班牙隊贏得歐洲國家盃祝捷時，曾以一句歌詞暗嘲「夏蘭特在顫抖，因為古古列拿來了」。作為此仗入球功臣之一的夏蘭特賽後提及該次挑釁事件，反諷古古列拿是一名有趣的人，「上季他想取得我的球衣，但他今夏卻唱了一首關於我的歌」。而哥帥亦大讚今場擔正的小將歷高利維斯道：「在一對一防守中，他的表現令人難以置信。」

馬利斯卡認人滿：有些人要離開

另邊廂，車路士今夏豪花1.89億歐元（約16億港元）買入9名新兵，致有多達42名一隊球員，亦令多名戰將包括史達寧未能在英超首戰進入大軍名單，其經理人團隊在開賽前發聲明稱：「他與車路士仍有3年合約，今夏已提前兩周返回英格蘭進行個人訓練，與新領隊建立良好工作關係。」他們又表示考慮到球員曾被納入官方賽前名單中，預期他會參與今場賽事，故冀弄清楚情况。

對於車路士面對人滿之患致不少球員未入名單，馬利斯卡賽後承認陣中沒足夠空間容納所有人，「所以有些人需要離開，我唯一能說這是技術決定」。值得一提的是，在史丹福橋球場觀戰的車路士美籍班主保亞利，被拍到在球隊落後兩球後提早離場。車路士本周五將轉戰歐洲協會聯賽外圍賽首回合面對瑞士球會塞維特。