南華永倫銀牌賽輕鬆過關 羅意庭初掌帥印 認身分轉變百感交集

賽事首日頭場由剛從甲二升班至甲一的晉龍WTS挫晉裕響頭炮，是役球隊以崇德飛鷹舊將為骨幹，其中後衛羅卓熙擔大旗當領軍人物，率軍於次節建立雙位數領先並保持至完場，以72：57戰勝上季取第6的晉裕，將於周四的8強硬撼上屆冠軍滿貫。

泰那轟29分 永倫輕取漢友

南華42分差狂勝建龍飛馬

第二場賽事永倫面對漢友彰奪冠決心，「黃金戰士」首節便下起「三分雨」打出17：0攻勢，反觀漢友直至首節僅剩兩分鐘時，才由鄭錦興命中拋投「開齋」，但漢友仍以5：27大幅落後完第一節。永倫其後在及將泰那及新援韋思庭帶領下，終以100：61分狂數漢友，其中泰那攻入全場最高29分。今季由東方轉投永倫的韋思庭表示：「將用自己在東方累積的經驗幫助隊內新人成長。」又坦言自己來投的目標便是劍指各項賽事冠軍。

至於緊隨出戰的南華有年初退役後轉任主教練的羅意庭領軍出戰面對建龍飛馬，球隊在林民淇、楊嘉駿及蘇柏軒領銜下全場火力全開，加上次節飛馬陷入「得分荒」僅得6分，南華半場遙遙領先59：19。下半場飛馬雖然改變外投但無力挽回敗局，最終南華以108：66大勝。賽後羅意庭表示：「球隊仍有很多地方需要改進，例如專注度和進攻執行方面。」從效力南華14年的功勳球員轉任主帥，他亦承認百感交集，「需要點時間適應（新身分），但整體都享受其中，特別是看見後輩們的進步格外開心」。

飛鷹反勝福建 勝方賽惡鬥東方

尾場方面，崇德飛鷹68：62反勝康仁福建，晉級後將在周四惡鬥香港東方爭入4強。至於落入負方賽的福建將在周三晚面對飛馬，同晚晉裕將遇漢友。