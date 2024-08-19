報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
體育
2024年8月19日星期一
10人應戰再展後勁 互射12碼力克史特加 利華古遜捧德超盃壯行色
維拉首擊挫韋斯咸 泰利文斯：證上季搶四非奇蹟
米蘭雙雄齊失分 意甲開鑼日全和局
羅拔仔梅開二度 巴塞反勝華倫響頭炮
C朗先開紀錄徒勞 艾納斯沙超盃反負希拉爾
馬賽大勝比斯特 格連活特處子戰起孖
Out Out轉轉
電視精選
南華永倫銀牌賽輕鬆過關 羅意庭初掌帥印 認身分轉變百感交集
國青隊挫日本 亞洲東區排球賽封后
體壇快訊：港隊青少亞洲盃摘1銀2銅
Out Out轉轉
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
10人應戰再展後勁 互射12碼力克史特加 利華古遜捧德超盃壯行色
維拉首擊挫韋斯咸 泰利文斯：證上季搶四非奇蹟
米蘭雙雄齊失分 意甲開鑼日全和局
羅拔仔梅開二度 巴塞反勝華倫響頭炮
C朗先開紀錄徒勞 艾納斯沙超盃反負希拉爾
馬賽大勝比斯特 格連活特處子戰起孖
Out Out轉轉
電視精選
南華永倫銀牌賽輕鬆過關 羅意庭初掌帥印 認身分轉變百感交集
國青隊挫日本 亞洲東區排球賽封后
體壇快訊：港隊青少亞洲盃摘1銀2銅
10人應戰再展後勁 互射12碼力克史特加 利華古遜捧德超盃壯行色
維拉首擊挫韋斯咸 泰利文斯：證上季搶四非奇蹟
米蘭雙雄齊失分 意甲開鑼日全和局
羅拔仔梅開二度 巴塞反勝華倫響頭炮
C朗先開紀錄徒勞 艾納斯沙超盃反負希拉爾
馬賽大勝比斯特 格連活特處子戰起孖
電視精選
南華永倫銀牌賽輕鬆過關 羅意庭初掌帥印 認身分轉變百感交集
國青隊挫日本 亞洲東區排球賽封后
體壇快訊：港隊青少亞洲盃摘1銀2銅
prev
next