羅拔仔梅開二度 巴塞反勝華倫響頭炮

受制薪酬上限 奧莫未及註冊

面對勁敵皇家馬德里今夏簽入基利安麥巴比及安迪歷兩大強援，巴塞隆拿亦購入在歐洲國家盃表現突出的西班牙國腳丹尼爾奧莫，惟這名26歲中場據報受制巴塞目前超出西甲薪酬上限，須在月內「減磅」才可為他註冊，亦因此巴塞在昨晨的開季首仗未能將他列入名單。

此外，巴塞是役作客華倫西亞有5人因傷缺陣，包括主力根度簡、加維、法蘭基迪莊及朗奴阿拿奧祖。上半場雙方踢成均勢，主隊更在44分鐘由前鋒曉高杜路頭槌頂入開紀錄。得勢的華倫更在上半場補時3分鐘幾乎再得手，但杜路的近射被巴塞後衛古巴斯及時護空門。

大難不死後巴塞反靠「羅拔仔」利雲度夫斯基在補時5分鐘接應新星拉明耶馬的右路傳中近射追平。加上換邊後不久巴塞翼鋒拉芬夏比洛尼博得12碼，羅拔仔在49分鐘操刀中鵠梅開二度，終以2：1反克華倫西亞。

根度簡傳離隊 費歷克力挽

費歷克賽後表示：「下半場己隊表現明顯改善，麾下戰意亦值得讚賞。」對於餘下一年合約的根度簡盛傳離隊，昔日在德國隊共事的費歷克則期望對方留效，「我們有良好關係，私下亦與他談了不少，我當然希望他留效」。

另外，今夏已花1.42億歐元（約12.2億港元）買人的馬德里體育會，明晨在新季首擊作客維拉利爾，料新兵祖利安艾華利斯及拿洛文特等可候命。