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體育

米蘭雙雄齊失分 意甲開鑼日全和局

意甲昨日開戰舉行的4場比賽均以和波收場，當中包括補時作客被熱拿亞逼和2：2的衛冕之師國際米蘭，以及作客落後兩球下逼和拖連奴的上季亞軍AC米蘭，賽後國米主帥施蒙尼恩沙基和米蘭新帥方辛卡俱為戰果甚為不滿。

衛冕國米補時失守遭熱拿亞逼和

昨仗於20分鐘先失守的國際米蘭，藉攻擊手馬古斯杜林在30和83分鐘建功反超前，但被熱拿亞鋒將祖利亞美斯亞斯補時4分鐘主射12碼不入後補中搶回1分。施蒙尼恩沙基說：「尾段領前下仍失球是不應在這支球隊發生的。考慮到己隊創造的入球機會，這賽果無法令人滿意。」

AC米蘭則有後衛馬歷泰奧上半場擺烏龍，拖連奴鋒將杜雲沙柏達68分鐘的入球而落後兩球，卻憑兩後備上陣前鋒新兵艾華路莫拉達及諾亞奧卡科尾段建功逼和2：2完場。方辛卡指麾下上半場未能向對手施壓，下半場才踢出水準，必須盡快改善。至於「升班馬」帕爾馬在日本隊門將鈴木彩艷把關下，主場與有新兵門神迪基亞缺陣及83分鐘少踢一人的費倫天拿各一言和；安玻里則與客軍蒙沙互交白卷。

意甲明晨續上演萊切對阿特蘭大及祖雲達斯對科木。「斑馬兵」新帥莫達昨稱焦點在對手而非轉會市場，又強調由法比加斯執教的科木既能升班，證明已贏了很多比賽，而這也是球員擁有比賽熱誠的成果。

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