維拉首擊挫韋斯咸 泰利文斯：證上季搶四非奇蹟

占士米拿征戰23季寫新紀錄

維拉在領隊艾馬利領軍下，昨征戰由新帥盧柏迪古執教的韋斯咸前被看淡，卻甫開賽4分鐘便藉新兵中場阿馬度奧拿拿迎頂中場泰利文斯開出角球打開紀錄。37分鐘，韋斯咸憑中場盧卡斯柏基達主射12碼扳平結束上半場。73分鐘，韋斯咸換入兩新兵前鋒富克洛及翼鋒森馬維爾添火力，卻被維拉鋒將杜蘭在79分鐘取得2：1奠勝入球。泰利文斯賽後稱讚從愛華頓來投的阿馬度奧拿拿，並透露「維拉賽前壓力來自外界的期望，但最後證明我們上季得第4名並非奇蹟」。

另外，白禮頓作客以3：0大勝愛華頓出現兩個紀錄，先是「海鷗」的38歲中場占士米拿第23季出戰英超，成為上陣最多季數的球員；之後是「拖肥」右閘艾舒利楊格在66分鐘領紅，以39歲零39日之齡成為聯賽歷來最大年紀被逐球員。

森林中場丹尼路斷腳恐收咧

此外，森林前晚主場被般尼茅夫逼和1：1的賽事，中場丹尼路奧利華拉在比賽戰至7分鐘，因與敵鋒安東尼施美安碰撞後自己落地不穩致左腳足踝變形，治理近8分鐘後被換出。森林領隊紐奴賽後證實這名23歲巴西籍球員左足踝骨折斷，今季或無緣再戰。至於賓福特昨晚雖有前鋒艾雲東尼未列入首戰大軍，但仍以2：1擊敗水晶宮；重返英超的李斯特城將於明晨碰料有新兵蘇蘭基掛帥的熱刺，惟前鋒占美華迪及達卡同告因傷無緣主場披甲。