10人應戰再展後勁 互射12碼力克史特加 利華古遜捧德超盃壯行色

利華古遜上季在德國國內比賽保持不敗，先於4月中提早5輪首奪德甲冠軍，後於5月底揚威德國盃兼破天荒榮膺「雙冠王」，而其成功關鍵是後勁凌厲，當中上賽季最後3個月的各項賽事中，在第85分鐘後攻入7個扳平入球，而這強勢昨又延續。「藥廠」此役藉前鋒邦尼菲斯在11分鐘先拔頭籌，但5分鐘後被史特加中場安素米洛特扳平。37分鐘，利華古遜有法國籍新兵翼鋒馬田泰利亞因飛剷對方球員直接領紅，其後更被史特加控制戰局，若非該隊曾三度攻門中門框，藥廠上半場已告落後。

63分鐘，史特加鋒將丹尼斯安達夫剛入替隨即助球隊反超前。73分鐘，藥廠一口氣換入攻擊手科利安華迪斯、謝利美費林邦及柏德列舒希克，舒希克及後在88分鐘追平2：2完場，並在互射12碼首輪操刀中鵠，加上3名隊友亦得手，終以4：3打敗有兩人「宴客」的史特加，首次捧走德超盃。

沙比阿朗素讚麾下戰意高昂

多蒙特德盃首圈大捷過關

藥廠主帥沙比阿朗素說：「我們一直以寡敵眾，卻仍在最後階段扳平，這實在是難以置信。這來自高昂的戰意。我對以這樣的方式開展新球季感到滿意。我們已恢復這種作戰精神。」球隊下仗是周四凌晨德國盃首圈作客卡爾斯耶拿，而新一季德甲將在周六凌晨展開，開鑼戰由利華古遜作客慕遜加柏。另外，藥廠前鋒捷克隊前鋒阿當荷路錫已簽約賀芬咸5年，據報轉會費2000萬歐元（約1.72億港元）。

德國盃首圈賽果方面，多蒙特及RB萊比錫作客同以4：1淘汰盧比克鳳凰和艾遜，慕遜加柏作客以3：1輕取奧厄，而上季亞軍德乙球隊凱沙羅頓則作客以2：1勝恩高斯達特。