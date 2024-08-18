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體育

體壇快訊：米高轉戰德國第5級聯賽

【明報專訊】在德國聯賽落班的20歲港足前鋒米高，今夏約滿德丙恩高斯達特後，昨落實加盟當地第5級聯賽球會曼海姆。入選港足下月初出戰斐濟三角賽初選名單的他，上季曾在德丙後備登場3次共6分鐘，其餘時間則為恩高斯達特二隊出戰第5級別地區聯賽，上陣21場攻入14球。

港女U20棍網世賽負英

首於香港主辦的棍網球女子U20世界賽昨續戰，其中港隊在D組次輪以1：18不敵勁旅英格蘭隊，賽後以1勝1負暫列第3位。而衛冕的美國隊延續強勢，昨在A組次輪以28：4輕取波多黎各隊，兩連勝後續居首；同組的國家隊則以19：10挫德國隊，同告兩連捷暫居次。

港女排亞洲東區賽爭第5

香港女排昨續於主場出戰亞洲東區女子排球錦標賽，日前在小組賽負朝鮮隊未能躋身淘汰賽後，昨轉戰名次賽以局數3：0輕取中國澳門隊，今午與中華台北隊爭第5名。此外，國家隊昨於4強以局數3：2險勝朝鮮隊，將與同日擊敗韓國的日本隊，今晚決戰爭冠。

國乒星將下月戰濠江冠軍賽

國乒多名主將落實出戰下月於澳門舉行的WTT冠軍賽。包括巴黎奧運奪金星將孫穎莎、陳夢、王曼昱、王楚欽、樊振東及馬龍等。據上海青聯官方消息，此前曾暗示擬退役的樊振東正式加入上海市青年聯合會，出任市青聯常委及體育界別副主任。

迪比落選荷蘭歐國聯名單

今夏約滿馬德里體育會後仍未落班的30歲前鋒迪比，昨落選荷蘭隊下月出戰歐洲國家聯賽名單。西甲方面，衛冕的皇家馬德里日前奪歐洲超級盃後，明晨將在聯賽首輪作客馬略卡，基利安麥巴比有望掛帥演西甲處子戰。

拿玻里固防線征維羅納

前屆盟主拿玻里上季經歷失望球季，明晨迎來新季首擊作客維羅納。球隊今夏簽入3名守將銳意改善防線，包括由羅馬免費來投意大利國腳右閘史賓亞蘇拿，以及共斥資4700萬歐元（約4億港元）引進中堅布安基奧奴及拉法馬連。另拉素明晨迎戰「升班馬」威尼斯，賽前會方宣布由今季跌落意乙的沙蘭力坦拿，以1200萬歐元（約1億港元）簽入塞內加爾國腳前鋒保拿爾迪亞。

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