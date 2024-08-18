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2024年8月18日星期日
雙藍纏鬥 人滿車路士迎精兵曼城 哥迪奧拿馬利斯卡師徒莫問
後備登場助曼聯殺退富咸 舒克斯地標戰感覺絕妙
利物浦掃落葉 新帥史諾拔頭籌破尷尬紀錄
拜仁德盃首圈過關 高柏尼：球員已準備好
PSG衛冕首擊大勝勒哈弗爾 安歷基憂干卡路傷勢
歐洲主要賽果
體壇快訊：米高轉戰德國第5級聯賽
SUN周日體育直播賽程
港乒復操備戰大滿貫 李靜下半年培育新血 覓港隊接棒人
安洗瑩再為控訴事件致歉 證韓政府介入
艾卡拉斯辛賽出局 「生涯最差比賽」
歐洲主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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