明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

後備登場助曼聯殺退富咸 舒克斯地標戰感覺絕妙

【明報專訊】今夏加盟曼聯的荷蘭隊射手約舒亞舒克斯，昨晨英超開鑼戰後備入替演處子戰，即在完場前3分鐘一箭定江山，協助「紅魔」主場1：0險勝富咸。這名23歲前鋒賽後直言在奧脫福球場取得完美開局；領隊坦夏格也對其立竿見影自豪地說：「這就是我們羅致他的原因。」

曼聯昨仗有從拜仁慕尼黑來投的坦夏格舊部右閘馬沙拉奧擔正「地標」，另一名從拜仁轉投再次效隨坦帥的中堅馬菲斯迪歷特，則與曾在2017至22年效力拜仁的舒克斯先列後備。舒克斯和迪歷特先後在61及81分鐘入替，前者終在87分鐘接應另一後備登場翼鋒阿歷真度加拿祖的傳中，禁區內用快腳蹬入打破僵局，助曼聯1球險勝。

以3600萬鎊（約3.6億港元）從博洛尼亞加盟的舒克斯，成為繼返曼聯任助教的雲尼斯達萊、阿歷山大畢拿及雲迪碧克後，第4名在紅魔處子戰建功的荷籍球員；無獨有偶他與「雲佬」首戰建功的對手均是富咸。舒克斯賽後形容能在處子戰奠勝是不能更完美的開局，「有人跟我說，在奧脫福西看台前入球是曼聯生涯最好的體驗。很感激能在首戰就感受到，這簡直絕妙」。

32歲菲爾鍾斯掛靴

此外，自去年夏天約滿曼聯後一直賦閒的32歲英格蘭前國腳中堅菲爾鍾斯，昨接受英國廣播公司訪問時宣布結束球員生涯，並透露已考取歐洲足協A級教練牌。

上 / 下一篇新聞