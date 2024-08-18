後備登場助曼聯殺退富咸 舒克斯地標戰感覺絕妙

曼聯昨仗有從拜仁慕尼黑來投的坦夏格舊部右閘馬沙拉奧擔正「地標」，另一名從拜仁轉投再次效隨坦帥的中堅馬菲斯迪歷特，則與曾在2017至22年效力拜仁的舒克斯先列後備。舒克斯和迪歷特先後在61及81分鐘入替，前者終在87分鐘接應另一後備登場翼鋒阿歷真度加拿祖的傳中，禁區內用快腳蹬入打破僵局，助曼聯1球險勝。

以3600萬鎊（約3.6億港元）從博洛尼亞加盟的舒克斯，成為繼返曼聯任助教的雲尼斯達萊、阿歷山大畢拿及雲迪碧克後，第4名在紅魔處子戰建功的荷籍球員；無獨有偶他與「雲佬」首戰建功的對手均是富咸。舒克斯賽後形容能在處子戰奠勝是不能更完美的開局，「有人跟我說，在奧脫福西看台前入球是曼聯生涯最好的體驗。很感激能在首戰就感受到，這簡直絕妙」。

32歲菲爾鍾斯掛靴

此外，自去年夏天約滿曼聯後一直賦閒的32歲英格蘭前國腳中堅菲爾鍾斯，昨接受英國廣播公司訪問時宣布結束球員生涯，並透露已考取歐洲足協A級教練牌。