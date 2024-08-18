雙藍纏鬥 人滿車路士迎精兵曼城 哥迪奧拿馬利斯卡師徒莫問

車路士vs.曼城 now611／621台 晚上23：30直播

44歲的意籍教頭馬利斯卡，2020／21及2022／23年球季曾兩度加入曼城教練團，分別擔任U23梯隊主教練和助教與哥迪奧拿共事。他上季帶領李斯特城在英冠封王升班後，今季更上一層樓接掌車路士。即使與哥帥的關係由師徒變成對手，馬利斯卡賽前還是向對方致上無上敬意，「他不單是一名領隊，我認為他是一個天才，總是領先於其他人。當你有機會跟他關係密切，自然會變得觀察入微，嘗試在建立自己的教練理念」。

車路士花16億增兵一隊擁42人

馬利斯卡懶理人滿之患

車路士今夏續在轉會市場大手入貨，共花1.89億歐元（約16億港元）簽入葡籍翼鋒柏度尼圖、英籍中場迪斯貝利賀爾等9將，導致陣容出現共42名球員的人滿之患，與曼城的26人有明顯差距之餘，被投閒置散的門將阿列沙巴拿加和日前轉會馬德里體育會觸礁的中場干拿加歷查等，據報因而未能參與球隊操練。

對此，馬利斯卡從容不迫的說：「若我開始顧慮球隊有40多名球員，這並非一件好事。每天完成操練後，我思考的只有翌日的練習。球員去留交由兩名體育總監處理。」而藍戰士今仗除了後衛列斯占士停賽兼養傷，其餘球員都能候命。

哥迪奧拿證洛迪缺態避戰

曼城在爭逐英超五連霸的首擊前，有21歲翼鋒新星奧斯卡波比因腿部骨折須休戰3至4個月；上周初才重投球會操練的英格蘭國腳中場菲爾科頓，或因此提前復任正選。哥迪奧拿更預告，今夏帶領西班牙隊勇奪歐洲國家盃的中場洛迪卡斯簡迪，今仗同因復操未久不會上陣；同出戰歐國盃決賽的英軍後衛基爾獲加和史東斯則料先列後備。

談及徒弟馬利斯卡，哥帥謙稱在其成功路未有沾上半點功勞，「我只是提供資訊，讓他和他的團隊成員學習」。他又認為車路士應給予對方時間和耐性，方能建立成功。