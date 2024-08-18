安洗瑩再為控訴事件致歉 證韓政府介入

由2017年起進入韓國國家隊受訓的安洗瑩，日前披露年輕球手需要無償為前輩洗衫、打掃及更換球拍穿線，致欠缺休息時間，她前日發文就風波再致歉，「我在奧運奪金後的言論，傷害了本應受到祝賀和鼓勵的運動員，我再次向韓國奧運代表隊選手致歉，並向公眾造成不便表示歉意」。

安洗瑩也在文中確認，韓國政府已介入事件，「幸運的是，我們已確認體育委員會和文化體育旅遊部將找出真相」。她又希望這件事不會造成人們對羽毛球的負面看法。

日混雙東渡配結束13年合作

至於巴奧羽毛球混雙摘銅的日本隊「東渡配」，前晚各自在社交網宣布兩人戰畢下周舉行的日本公開賽後便會拆伙，這對已合作13年的組合，過去曾3次稱霸全英賽及連續兩屆奧運奪得獎牌。

據報未來繼續專注混雙的渡邊勇大，將伙拍去年世青賽女雙奪冠的18歲新星田口真彩；轉戰女雙賽場的東野有紗則偕來自福岡縣的櫻本絢子爭佳績。